Прокуратура Украины завершила расследование в отношении Вышинского

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Прокуратура Украины завершила расследование в отношении Вышинского

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Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

Украинская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице прокуратуры в "Фейсбуке".

— Руководителю РИА "Новости Украина" и его защитникам сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, в мае СБУ задержала главного редактора агентства РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия. Через несколько дней он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — в декабре 2018 года.

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