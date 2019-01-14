В России к 2020 году введут единую систему учёта твёрдых бытовых отходов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца года обеспечить создание и функционирование единой системы учёта твёрдых отходов. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Правительству <...> до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учёта твёрдых отходов, предусматривающей интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с отходами и отражение сведений об обороте отходов по каждому субъекту РФ, — поясняется в документе.

Также должно быть предусмотрено создание систем учёта бытовых отходов по регионам "на основе информации весового контроля, поступающей автоматически с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении".

Путин также подписал указ о создании компании по обращению с бытовыми отходами "Российский экологический оператор".

Напомним, на каждого жителя России приходится свыше 200 тонн отходов, а количество мусора в стране с каждым годом растёт.