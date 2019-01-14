В семье и школе. Врач-диетолог рассказал, как уберечь детей от диабета

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии в Европейском медицинском центре Ксения Селезнёва в беседе с Лайфом рассказала о том, каким образом можно уберечь детей от ожирения и диабета.

— Нужно вводить программы образовательные буквально с младых ногтей, с детского сада начинать приучать детишек в игровой форме, что полезно, а что нет, — рассуждает она.

Кроме того, Селезнёва предлагает ввести в школьную программу лекции на тему здорового образа жизни. Также она считает, что важную роль в этом вопросе играют родители.

— Я всегда объясняю родителям, что вы можете на словах рассказывать ребёнку всё что угодно, но если сами всё делаете наоборот, то ребёнок считывает эту информацию, копируя ваше поведение. Для него то, что делают родители, — это правильно, это норма, он, скорее всего, будет делать так же, — заключила она.

Селезнёва отметила, что средний возраст людей, страдающих диабетом, значительно уменьшился за счёт доступности фастфуда, сильногазированных сладких напитков, чипсов и прочих вредных продуктов. Кроме того, с появлением гаджетов снизилась активность детей.

— Тенденция очень печальная, и прогнозы ВОЗ таковы, что в развитых странах количество людей с ожирением — и взрослых, и, к сожалению, детей — будет только увеличиваться, и, соответственно, будет увеличиваться и частота заболеваний сахарным диабетом второго типа, который является следствием и осложнением ожирения, — заявила она.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с представителями Общероссийского народного фронта заявила, что в России увеличилось число детей с ожирением и диабетом.