Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину

При этом злоумышленнику уже изменили обвинение с "попытки убийства" на "убийство".

Мужчина, подозреваемый в убийстве мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, не признал своей вины. Об этом сообщила представитель местной прокуратуры Гражина Ваврынюк.

— Закончен допрос подозреваемого. Он не признал свою вину в совершении преступления, — сказала Ваврынюк журналистам.

При этом обвинение по факту инцидента изменено с "попытки убийства" на "убийство". Кроме того, прокурор принял решение о направлении в суд заявления о временном аресте.

Напомним, нападение вооружённого ножом мужчины на 53-летнего мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта 13 января. Сегодня Адамович скончался. В Сети опубликовали видео с моментом нападения.