Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, не признал своей вины. Об этом сообщила представитель местной прокуратуры Гражина Ваврынюк.
— Закончен допрос подозреваемого. Он не признал свою вину в совершении преступления, — сказала Ваврынюк журналистам.
При этом обвинение по факту инцидента изменено с "попытки убийства" на "убийство". Кроме того, прокурор принял решение о направлении в суд заявления о временном аресте.
Напомним, нападение вооружённого ножом мужчины на 53-летнего мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта 13 января. Сегодня Адамович скончался. В Сети опубликовали видео с моментом нападения.
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