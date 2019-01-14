Какое такое солнце? В декабре петербуржцы видели свет менее полутора часов

При этом количество выпавших за месяц осадков составило 35,2 миллиметра, или 69% от нормы.

Длительность солнечного сияния в Петербурге в первый месяц зимы составила в общей сложности 1,4 часа. Об этом сообщили на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— В целом за месяц в Петербурге среднемесячная температура воздуха составила 3,2 °С, что на 1,4 °С выше нормы. Количество выпавших за месяц осадков составило 35,2 миллиметра, или 69% от нормы. За месяц продолжительность солнечного сияния составила всего 1,4 часа, — поясняется в сообщении.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что 2018 год был одним из наиболее солнечных за последние 30 лет: суммарная продолжительность солнечного сияния в городе составила за год около 1660 часов.