Более 40 процентов россиян все новогодние каникулы провели на диване

Опрос сервиса путешествий Туту.ру показал, что 43 процента россиян все дни новогодних каникул провели на диване и не покидали свой дом. Результаты опроса публикует РИА "Новости".

17 процентов опрошенных рассказали, что провели отдых в стиле "Каникул в Простоквашино", то есть в деревне или на даче. 13 процентов рассказали, что все праздники работали, а 12 процентов россиян отметили, что у них, наоборот, отдых до сих пор не закончился. 15 процентов ответили, что уехали в путешествие.

— Традиционно для россиян Новый год — семейный праздник. Большинство не представляет себе встречу Нового года без нарядной ёлки, оливье, шампанского под бой курантов, возможности отоспаться дома. Диван воспринимается как антипод рабочим будням и стрессу. Перелёты и путешествия — тоже определённая нагрузка и напряг, не все готовы к этому, — цитирует агентство представителя сервиса.

Ранее Лайф публиковал опрос ВЦИОМа: "Сколько россияне потратили на новогодний стол, подарки своим близким и путешествия". Также в опросе граждан спросили, как они провели новогодние каникулы. И респонденты ВЦИОМа рассказали, что всё-таки успели побывать в гостях, погулять на природе и даже встать на коньки и лыжи.