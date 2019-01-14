Президент Польши выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича в результате ножевых ранений, полученных во время благотворительного концерта.
— Враждебность и насилие принесли трагические последствия и боль. Мы не должны с этим соглашаться, — заявил польский лидер в "Твиттере", отметив, что он солидарен "в боли и молитве" с близкими и друзьями погибшего.
Слова соболезнования высказали и многие другие политики страны.
Напомним, нападение вооружённого мужчины на 53-летнего мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта накануне. Сегодня он скончался. В Сети появилось видео с моментом нападения.
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