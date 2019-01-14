Лобода намерена оформить жалобу на сотрудников Шереметьево после скандала

Звезда отечественного шоу-бизнеса призналась, что имеет "нулевую толерантность" к непрофессионализму.

Светлана Лобода впервые прокомментировала скандал в столичном аэропорте Шереметьево, когда её не встретили сотрудники. Своим возмущением певица поделилась с журналистами "SUPER".

— У меня нулевая толерантность к непрофессионализму, — призналась она.

Певица добавила, что оплатила услуги вип-терминала только для того, чтобы успеть на генеральный прогон шоу, которое должно состояться в "Крокус сити холле".

В связи с тем, что оплаченную услугу не оказали должным образом, Лобода планирует оформить официальную претензию.

Ранее Лайф сообщал, что в Сети появилось видео со скандалом, устроенным певицей в аэропорту.