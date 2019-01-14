Неизвестный открыл стрельбу и взял в заложники двух человек в Нью-Джерси

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Неизвестный открыл стрельбу и взял в заложники двух человек в Нью-Джерси

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Неизвестный открыл стрельбу и взял в заложники двух человек на одном из складов экспресс-доставки UPS в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал NBC.

Известно, что вооружённый мужчина прошёл на склад и несколько раз выстрелил в потолок. Затем он взял в заложники двух человек, один из них — его бывшая возлюбленная.

На месте инцидента работают полицейские.

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