Неизвестный открыл стрельбу и взял в заложники двух человек в Нью-Джерси

Неизвестный открыл стрельбу и взял в заложники двух человек на одном из складов экспресс-доставки UPS в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал NBC.

UPDATE: A gunman fired shots into the ceiling and took his former girlfriend and another person hostage today at a UPS warehouse in New Jersey, sources told NBC https://t.co/8RPliT8MOI — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) 14 января 2019 г.

Известно, что вооружённый мужчина прошёл на склад и несколько раз выстрелил в потолок. Затем он взял в заложники двух человек, один из них — его бывшая возлюбленная.

На месте инцидента работают полицейские.