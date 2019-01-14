Три литра и турбина. Toyota показала новое поколение спорткаров Supra

Машины из первой партии имеют лимитированную версию и покрашены в стильный графитово-серый цвет.

Британский автоблогер Тим Бертон, больше известный своим поклонникам как Shmee150, стал обладателем одной из первых версий уникального спорткара Toyota Supra, производство которого концерн Toyota обещал возобновить последние 15 лет. Пятое поколение культового автомобиля стало доступно сразу после его презентации на автосалоне в Детройте.

Подробностей продажи первой лимитированной партии автомобилей Toyota GR Supra Бертон не раскрыл, однако отметил, что по сравнению с другими машинами этой модели "первая серия" в несколько десятков машин будет иметь особый вариант исполнения.

Топовая версия спорткара оснащается рядной "шестёркой" с турбиной твинскролл (с так называемой "двойной улиткой") и передаёт через задний привод на дорогу мощь 340 лошадиных сил. 100 километров в час Supra пятого поколения "разменивает" за 4,3 секунды.

Для бюджета поскромнее Toyota Supra будет предлагаться с двухлитровой наддувной рядной "четвёркой", которая будет разгонять двухместный авто до 100 километров в час за пять с небольшим секунд. Производитель отмечает, что все версии автомобиля будут комплектоваться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ряд источников отмечает, что цены на новую легенду в мире автоспорта будут начинаться с $50 тыс. Стоимость топовой версии пока не озвучивается.