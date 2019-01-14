В Киеве обстреляли машину сотрудников штаба экс-министра обороны Украины

Неизвестные сделали десять выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля из пневматического оружия.

В Киеве обстреляли автомобиль сотрудников штаба экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте политинформирования.

Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 января. Неизвестные обстреляли сотрудников центрального штаба Анатолия Гриценко — пресс-секретаря Европейской партии Украины Юлии Подкурганной и главного редактора партийной газеты Вячеслава Калугина, которые являются супругами. Отмечается, что нападение было совершено возле их дома.

— Злоумышленники сделали десять выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо. На место преступления вызвали полицию. Пострадавшие связывают нападение со своей работой в избирательном штабе Анатолия Гриценко, — говорится в сообщении.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Предположительно, нападение было совершено с применением пневматического оружия.