Власти Варшавы объявили трёхдневный траур после смерти мэра Гданьска

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Власти Варшавы объявили трёхдневный траур после смерти мэра Гданьска

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Фото: © Flickr/Artur Malinowski

Траур будет объявлен по всей Польше, но он продлится только один день, рассказал президент Анджей Дуда.

В столице Польши в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича объявлен трёхдневный траур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Варшавы.

Днём ранее мужчина с ножом напал на мэра Гданьска во время благотворительного концерта. Причиной агрессии ранее судимый правонарушитель назвал месть за пытки в тюрьме, вину за это он возложил на политическую партию Адамовича и на него лично.

Мэр Гданьска скончался в больнице. Глава государства Анджей Дуда выразил соболезнования семье и близким Адамовича. Нападавший своей вины не признал.

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