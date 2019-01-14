Власти Варшавы объявили трёхдневный траур после смерти мэра Гданьска

В столице Польши в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича объявлен трёхдневный траур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Варшавы.
Днём ранее мужчина с ножом напал на мэра Гданьска во время благотворительного концерта. Причиной агрессии ранее судимый правонарушитель назвал месть за пытки в тюрьме, вину за это он возложил на политическую партию Адамовича и на него лично.
Мэр Гданьска скончался в больнице. Глава государства Анджей Дуда выразил соболезнования семье и близким Адамовича. Нападавший своей вины не признал.
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