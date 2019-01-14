Управделами президента РФ не получало обращений по платным парковкам в Москве

Обращений от водителей служебного транспорта по платным парковкам в Москве в Управление делами Президента России не поступало. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Управделами Елена Крылова.

— Никаких официальных обращений не поступало... Если есть необходимость в обращении к структурам Управления делами, то их следует направлять по соответствующему адресу, а не в СМИ, — сказала Крылова.

Ранее издание РБК сообщило, что водители автопарка для чиновников и депутатов направили жалобу в Управделами Президента РФ на беспорядок на платных парковках Москвы. В обращении якобы говорилось, что водители просят "разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на платных парковках".