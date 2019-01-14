Названы 10 самых популярных курортов Крыма в 2018 году

Первые три места заняли Ялта, Феодосия и Судак. В пятёрку любимых мест для отдыха также вошли Алушта и Евпатория.

Сервис бронирования жилья в Крыму Tvil.ru назвал десять самых популярных курортов в прошлом году.

Сотрудники сервиса составили рейтинг на основе имеющихся данных о брони отелей и апартаментов в Крыму в 2018 году.

Первые три места заняли Ялта, Феодосия и Судак. В пятёрку любимых мест для отдыха также попали Алушта и Евпатория. Замкнули десятку Севастополь, Алупка, Саки, Керчь и Мисхор.

Отмечается, что в среднем поездки занимали около восьми суток. Временное проживание в Крыму обошлось путешественникам примерно в 2,8 тысячи рублей в сутки, при этом самую высокую арендную плату за жильё отметили в Ялте и Мисхоре.