Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов

Он разрабатывал газотурбинные двигатели, в том числе для Су-15, Су-25, МиГ-29 и вертолётов Ми-8.

Выдающийся авиаконструктор Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Объединённую двигателестроительную корпорацию.

Благодаря этому советскому и российскому учёному в стране удалось создать газотурбинные двигатели для военных и гражданских самолётов: Су-15, Су-25, МиГ-21БИС, МиГ-29, Ил-114, Ан-140, а также для вертолётов Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50, Ка-52 и беспилотников.

На базе этих же двигателей работали мобильные электростанции, насосные станции для восстановления нефтяных скважин, установки для очистки трубопроводов.

Студенты в вузах изучают авиаконструирование по учебнику Саркисова "Конструкция и проектирование авиационных ГТД", изданному в 1989 году.

Учёный был профессором Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и президентом Академии наук авиации и воздухоплавания.