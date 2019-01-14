Полиция задержала мужчину, который захватил заложников в Нью-Джерси

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Полиция задержала мужчину, который захватил заложников в Нью-Джерси

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Фото: © Pixabay

Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников на одном из складов экспресс-доставки UPS.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, в настоящий момент нападавший находится в больнице. По предварительным данным, одной из тех, кого удерживали в заложниках, была бывшая девушка стрелка.

Напомним, в Нью-Джерси вооружённый мужчина прошёл на склад и несколько раз выстрелил в потолок. Затем он взял в заложники двух человек.

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