Полиция задержала мужчину, который захватил заложников в Нью-Джерси

Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников на одном из складов экспресс-доставки UPS.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, в настоящий момент нападавший находится в больнице. По предварительным данным, одной из тех, кого удерживали в заложниках, была бывшая девушка стрелка.

Напомним, в Нью-Джерси вооружённый мужчина прошёл на склад и несколько раз выстрелил в потолок. Затем он взял в заложники двух человек.