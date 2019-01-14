УПЦ: Здание загорелось не на территории Киево-Печерской лавры

Пожар в двухэтажном здании на Лаврской улице в Киеве локализован, пламя охватило 400 квадратных метров. Об этом сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, никто не пострадал.
Постройка не принадлежала Киево-Печерской лавре, заявил архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря.
— Пожар произошёл на территории заповедника, это не монастырская территория. Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии, — сказал он РИА "Новости".
Архиепископ добавил, что здания монастыря не пострадали и эвакуация не потребовалась.
Ранее Лайф опубликовал видео пожара, возникшего рядом с Киево-Печерской лаврой.
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