УПЦ: Здание загорелось не на территории Киево-Печерской лавры

Читайте также

УПЦ: Здание загорелось не на территории Киево-Печерской лавры

23

Скриншот видео Facebook/Yuriy Lashkay

Пожар неподалёку от древнего монастыря локализовали, сам комплекс не пострадал, заверили священнослужители.

Пожар в двухэтажном здании на Лаврской улице в Киеве локализован, пламя охватило 400 квадратных метров. Об этом сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, никто не пострадал.

Постройка не принадлежала Киево-Печерской лавре, заявил архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря.

<p>Скриншот видео Facebook/<a href="https://www.facebook.com/yuriy.lashkay" target="_blank">Yuriy Lashkay</a></p>

— Пожар произошёл на территории заповедника, это не монастырская территория. Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии, — сказал он РИА "Новости".

Архиепископ добавил, что здания монастыря не пострадали и эвакуация не потребовалась.

Ранее Лайф опубликовал видео пожара, возникшего рядом с Киево-Печерской лаврой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×