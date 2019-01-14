Медведев поздравил Пашиняна с назначением на пост главы Правительства Армении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении.
— Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал интеграции в рамках Евразийского экономического союза, — приводит текст поздравительной телеграммы ТАСС.
Медведев выразил надежду, что сотрудничество в различных сферах между Москвой и Ереваном позволит создать благоприятные условия для реализации перспективных проектов и инициатив.
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