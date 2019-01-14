В квартире на юго-востоке Москвы нашли двух маленьких истощённых девочек

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В квартире на юго-востоке Москвы нашли двух маленьких истощённых девочек

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Фото: © Pixabay/davidlee770924

Одна из них получила обморожение при попытке самостоятельно помыться из-за того, что не рассчитала температуру воды.

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили двух маленьких истощённых девочек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что спасатели вскрыли дверь в квартиру, где нашли двух девочек — двух и пяти лет — в состоянии истощения. Младшая из них получила переохлаждение при попытке самостоятельно помыться в ванной — ребёнок не рассчитал температуру воды.

Родителей в квартире не оказалось. Их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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