В квартире на юго-востоке Москвы нашли двух маленьких истощённых девочек

Одна из них получила обморожение при попытке самостоятельно помыться из-за того, что не рассчитала температуру воды.

В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили двух маленьких истощённых девочек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что спасатели вскрыли дверь в квартиру, где нашли двух девочек — двух и пяти лет — в состоянии истощения. Младшая из них получила переохлаждение при попытке самостоятельно помыться в ванной — ребёнок не рассчитал температуру воды.

Родителей в квартире не оказалось. Их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.