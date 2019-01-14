В Китае мужчина напал на прохожих с ножом и убил человека

В китайском городе Фучжоу мужчина напал на прохожих с ножом, в результате чего один человек погиб, а 19 получили ранения.
Как сообщает агентство China News, инцидент произошёл в понедельник, 14 января, около 16:00 по московскому времени. После того как мужчина напал на людей, он прыгнул в реку.
Изначально в результате инцидента пострадало 20 человек, однако в дальнейшем один из них погиб от полученных ранений. По одной из версий, мотивом для такого поступка стала бытовая ссора.
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