Штрафы за незаконную свалку могут повысить до 800 тысяч рублей

Это в несколько раз больше, чем по действующему административному кодексу. Поправки в закон — уже на рассмотрении.

Незаконная свалка мусора может обойтись нарушителям более чем в три раза дороже, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России. По данным ведомства, это прописано в подготовленных поправках в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Частных лиц за стихийную свалку планируют штрафовать на сумму до 8 тысяч рублей (сейчас это одна-две тысячи максимум). Должностные лица заплатят до 70 тысяч рублей (против 10–30 по нынешнему закону). А с лиц юридических взыщут 800 тысяч рублей, а не 100–250, как сейчас.

Кроме того, частных предпринимателей предложили наказывать приостановкой работы на три месяца.