Подачу воды, тепла и газа в разрушенный в Шахтах дом возобновят к утру

Отопление, подача газа и воды в неповреждённом при взрыве газа подъезде девятиэтажки в городе Шахты Ростовской области возобновится к утру. Кроме того, ресурсы будут подключены и в пятиэтажном доме, находящемся рядом, сообщает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, "к утру всё будет готово к подключению, потом людей пустят в квартиры, подключат воду, отопление и газ, чтобы жители были в квартирах".

Также отмечается, что в пятиэтажном доме имеется свет.

При этом собеседник добавил, что во всём микрорайоне, кроме девятиэтажки и пятиэтажки, уже возобновлены все услуги.

В оперативном штабе на месте происшествия агентству заявили, что подачу света и воды в неповреждённый подъезд девятиэтажного дома восстановят к полуночи.

Как писал Лайф, взрыв газа произошёл 14 января в жилой многоэтажке в городе Шахты. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что пострадавшим при взрыве в Шахтах выплатят от 200 до 600 тысяч рублей.