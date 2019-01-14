Альпинисты МЧС уберут опасные плиты с места обрушения дома в Шахтах

Двенадцать альпинистов МЧС демонтируют четыре самых опасных плиты на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, одну из плит уже убрали. Работы ведёт специальный отряд МЧС. Задача у них непростая, подчеркнул губернатор, поскольку неправильные действия могут привести к ещё большему обрушению.

Как ранее писал Лайф, угроза обрушения стены в доме возникла из-за того, что обломки служили для неё опорой, а когда их стали убирать, часть стены "начала отходить".

Напомним, взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошёл рано утром 14 января 2019 года. Погиб один человек, семерых удалось спасти из-под завалов. Пострадавшим выплатят от 200 до 600 тысяч рублей.