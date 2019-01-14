Власти после взрыва в Шахтах предложат горожанам выбрать жильё и оплатят расходы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что власти предложат горожанам, лишившимся квартир из-за взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах, выбрать жильё и сами оплатят расходы.

— Если жильё непригодно для проживания, мы намерены обеспечить людей жильём, — цитирует Голубева ТАСС.

Губернатор добавил, что на эти цели будут привлечены федеральные и региональные средства.

При этом руководитель ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин подчеркнул, что стоимость жилья, планируемого для выделения людям, потерявшим его после взрыва газа в Шахтах, должна равняться утверждённой для расселения аварийных домов.

— Если дом после взрыва газа признаётся аварийным, он расселяется в том порядке и по тем же правилам, как и аварийное жилье, — сказал он.

Стоит отметить, что по такой же схеме могут получить жильё жители Магнитогорска, лишившиеся квартир после обрушения дома 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл 14 января в жилом девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. Также Лайф писал, что пострадавшим при взрыве газа выплатят от 200 до 600 тысяч рублей.