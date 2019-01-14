Экс-министра обороны Украины обвинили в "госизмене в пользу России"

Бывшего главу Министерства обороны Украины Дмитрия Саламатина подозревают в "госизмене в интересах России". Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

— Предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. в... завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, — написал Луценко в "Фейсбуке".

Генпрокурор также подчеркнул, что Саламатин подрывал "государственную и экономическую безопасность страны в пользу РФ", и обвинил экс-министра обороны в срыве контракта между Украиной и Ираком на поставку военной техники.

Тем самым, по мнению Луценко, бывший глава минобороны способствовал "вытеснению Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ".

Известно, что ущерб, якобы нанесённый Саламатиным, в Генпрокуратуре Украины оценили в 560 миллионов долларов.