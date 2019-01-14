"Уже отрадно". Эксперты оценили встречу глав МИД России и Японии

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно предотвратила паузу в отношениях двух стран, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Надежду на конструктивный диалог особенно внушают предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, подчеркнул эксперт.
По его мнению, в свете последних тенденций были опасения, что они не состоятся.
— Заявления российской стороны были очень жёсткими, и не исключалась некоторая пауза в политических контактах и диалоге, однако то, что встреча министров иностранных дел России и Японии вообще состоялась, — это отрадный факт, — цитирует эксперта ТАСС.
Кистанов добавил, что Абэ заинтересован в скорейшем решении вопроса о мире и Курилах, поскольку в 2021 году заканчивается срок его полномочий.
— Абэ хочет войти в историю как человек, решивший территориальный вопрос, — уверен он.
Кроме того, он убеждён, что достижению согласия в спорных вопросах двум странам мешают США. Кистанов отметил, что не стоит исключать намерения Вашингтона разместить свои войска на Курилах.
— Тень США над российско-японскими отношениями висела, висит и будет висеть ещё очень долго, — сказал исследователь.
Напомним, 12 января 2019 года глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с российским министром Сергеем Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором.
Лавров подчеркнул, что вопрос о суверенитете России над Курилами не обсуждается.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени