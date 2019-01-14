"Уже отрадно". Эксперты оценили встречу глав МИД России и Японии

По мнению политологов, после жёстких заявлений Москвы диалог двух стран по мирному договору и статусу Курил мог прекратиться.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно предотвратила паузу в отношениях двух стран, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Надежду на конструктивный диалог особенно внушают предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, подчеркнул эксперт.

По его мнению, в свете последних тенденций были опасения, что они не состоятся.

— Заявления российской стороны были очень жёсткими, и не исключалась некоторая пауза в политических контактах и диалоге, однако то, что встреча министров иностранных дел России и Японии вообще состоялась, — это отрадный факт, — цитирует эксперта ТАСС.

Кистанов добавил, что Абэ заинтересован в скорейшем решении вопроса о мире и Курилах, поскольку в 2021 году заканчивается срок его полномочий.

— Абэ хочет войти в историю как человек, решивший территориальный вопрос, — уверен он.

Кроме того, он убеждён, что достижению согласия в спорных вопросах двум странам мешают США. Кистанов отметил, что не стоит исключать намерения Вашингтона разместить свои войска на Курилах.

— Тень США над российско-японскими отношениями висела, висит и будет висеть ещё очень долго, — сказал исследователь.

Напомним, 12 января 2019 года глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с российским министром Сергеем Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором.

Лавров подчеркнул, что вопрос о суверенитете России над Курилами не обсуждается.