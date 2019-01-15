"Это неприемлемо". В МИД РФ прокомментировали действия посла США в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми действия американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

— Конечно, это неприемлемо, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а по большому счёту — им противоречит, — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее Гренелл разослал письма руководителям ряда немецких компаний, где пригрозил санкциями за участие в проекте "Северный поток — 2". Действия посла раскритиковали некоторые политики из Германии, а в МИД страны эти письма назвали провокацией.