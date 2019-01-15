Трамп созвонился с Эрдоганом по поводу зоны безопасности в Сирии

В разговоре особенно много внимания уделили курдам. Глава Белого дома настаивал, чтобы Анкара "не обращалась с ними плохо".

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Reuters. Сообщается, что стороны обсудили создание на севере Сирии "буферной зоны", то есть территории, очищенной от террористов.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон — против "плохого обращения" с курдами в стране после вывода американских войск, поскольку курдские формирования, по его словам, помогали США бороться с ИГИЛ*.

Эрдоган в ответ заявил, что Турция собирается сражаться только с террористами.

— Нет никаких проблем с курдами, страна ведёт борьбу с ИГИЛ, Рабочей партией Курдистана, отрядами народной самообороны и партией "Демократический союз", которые угрожают её национальной безопасности, — сказал президент Турции.

Как ранее писал Лайф, Трамп пригрозил "истощить" Турцию экономически, если она нападёт на курдов в Сирии. В Анкаре ответили, что не боятся подобных заявлений и готовы остаться "без еды и воды" ради защиты своих интересов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.