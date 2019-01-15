Оставила умирать. Полиция нашла москвичку, бросившую истощённых детей в квартире

Сотрудники полиции обнаружили женщину, бросившую своих малолетних детей в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли мать детей недалеко от дома, — приводит текст сообщения ТАСС.

По словам 26-летней женщины, она якобы вышла из дома по делам с ещё двумя детьми и не имела злого умысла.

Ранее Лайф сообщал, что при вскрытии одной из квартир на юго-западе Москвы спасатели обнаружили полуторагодовалую и пятилетнюю девочек в состоянии истощения. Младший ребёнок также получил переохлаждение при попытке самостоятельно помыться в ванне.