"Позор и дикость". Депутат Рады осудил правительство Украины за долги шахтёрам

Парламентарий особенно поражён тем, что при таких задержках зарплат страна называет себя европейской.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко обрушился с критикой на правительство Украины из-за задержек зарплат шахтёрам, пишет портал Podrobnosti.

— Это позор и дикость, когда в XXI веке в стране, которая называет себя европейской, людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги, — заявил парламентарий.

Он добавил, что ему особенно обидно, что Украина при своих запасах природных ресурсов покупает уголь за рубежом.

Как ранее писал Лайф, работники шахты "Кураховская" в Донецкой области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Выяснилось, что украинские власти задолжали им почти 200 млн гривен, или 470 млн рублей.