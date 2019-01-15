На Украине назвали способ закончить войну в Донбассе

Завершить конфликт на юго-востоке Украины возможно только силовым путём. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Виталий Аверин.

— Надо заканчивать уже эту войну. А то скажут, что русские опять вклинятся и не получится... Да получится! У нас армия сильная, — заявил Аверин в эфире каналу OBOZ.TV

По мнению военнослужащего, конфликт можно решить несколькими способами, один из них — штурм Донбасса.

Аверин также посоветовал "выселить оппозиционно настроенных к украинской власти" с территорий народных республик после "завершения конфликта".

Ранее Лайф писал, что бойцы мотопехотной роты ВСУ в полном составе отказались воевать в Донбассе.