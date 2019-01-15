Дроны выявят неразрешённые места крещенских купаний в Москве

За купанием москвичей в крещенскую ночь будут следить с помощью дронов, сообщил начальник городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.
По его словам, в распоряжении спасателей два беспилотника, оба будут летать в районе Серебряного Бора.
Ежов добавил, что аппараты также помогут выявить несанкционированные места купаний.
Православные отметят Крещение в ночь на 19 января. Для купаний в Москве подготовили 63 проруби. В разрешённых местах будут дежурить водолазы с нужным оборудованием. При необходимости используют суда на воздушной подушке.
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