Дроны выявят неразрешённые места крещенских купаний в Москве

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Дроны выявят неразрешённые места крещенских купаний в Москве

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

Два беспилотника будут кружить над Серебряным Бором, поскольку там больше всего пляжей.

За купанием москвичей в крещенскую ночь будут следить с помощью дронов, сообщил начальник городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

По его словам, в распоряжении спасателей два беспилотника, оба будут летать в районе Серебряного Бора.

Ежов добавил, что аппараты также помогут выявить несанкционированные места купаний.

Православные отметят Крещение в ночь на 19 января. Для купаний в Москве подготовили 63 проруби. В разрешённых местах будут дежурить водолазы с нужным оборудованием. При необходимости используют суда на воздушной подушке.

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