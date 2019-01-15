Учёные выявили новую опасность короткого и неглубокого сна

По мнению кардиологов, недосып и беспокойный сон увеличивают риск развития атеросклероза.

Нарушения сна приводят к хроническим болезням артерий, заявили в испанском Национальном центре сердечно-сосудистых исследований. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам кардиологов, в центре провели эксперимент, в котором поучаствовало почти четыре тысячи человек, все считают себя абсолютно здоровыми.

Их разделили на несколько групп. Одни испытуемые в течение недели спали меньше шести часов в сутки, другие — от шести до семи часов, третьи — от семи до восьми часов, четвёртые — больше восьми.

В итоге выяснилось, что у тех, кто спал меньше всех, на 27% выше риск развития атеросклероза. Ещё в большей опасности те, кто засыпает неглубоко и спит беспокойно.

— Это первое исследование, которое демонстрирует, что сон связан не только с работой сердца, но и с вероятностью развития атеросклероза во всём организме, — сказал исследователь Хосе Ордовас.