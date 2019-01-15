Уж лучше вы к нам. Рогозин пригласил главу NASA в Россию

Руководитель американского аэрокосмического агентства согласился приехать уже в ближайшие месяцы.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA Джима Брайденстайна посетить Россию или Байконур, сообщается на сайте российской госкорпорации.

О предстоящей встрече шла речь на телеконференции. Отмечается, что Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать. Вместе с Рогозиным они подчеркнули, что и "Роскосмос", и NASA по-прежнему преданы делу освоения космоса.

— Они договорились о продолжении сотрудничества — как по программе Международной космической станции и лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса, — сказано в публикации.

Как ранее писал Лайф, 11 января 2019 года NASA официально уведомило "Роскосмос", что отменило приглашение Рогозина в США. Брайденстайн в интервью The Washington Post признался, что поддался давлению сенаторов Конгресса США, которые протестовали против этого визита.