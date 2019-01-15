"Не тот стиль". Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД

Ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стороны обсудят 15 января.

Москва не намерена отвечать на угрозу Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не "вернётся к его соблюдению". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

— Говорить с нами ультиматумами не имеет смысла, — сказал изданию собеседник.

Такое же мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он заявил журналистам, что Россия заинтересована в диалоге по ДРСМД не меньше США, и призвал Вашингтон отказаться от выдвижения каких-либо предварительных условий.

— В условиях, когда нам пытались и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, предварительные условия, требования, мы демонстрируем значительную добрую волю. Потому что это не тот жанр, стиль, подход, в котором можно искать решение сложных проблем, — отметил Рябков.

Судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут решать 15 января в Женеве. Российскую делегацию на предстоящих переговорах возглавит Рябков, американскую — заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Госдеп выдвинул ультиматум России: он заявил, что США через 60 дней выйдут из ДРСМД, если Москва "не вернётся к его соблюдению".