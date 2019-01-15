"Чувствуешь себя рабом". Украинцы рассказали о работе в Польше

По мнению экспертов, такая плачевная ситуация связана с низким уровнем зарплат в Незалежной.

Украинцы, отправляющиеся на заработки в Польшу, рассказали об ужасных условиях труда.

Отмечается, что половина "заробитчан" попадает на территорию соседнего государства и работает там нелегально. При этом гарантий, что работодатель выплатит обещанную зарплату, нет.

— Чувствуешь себя рабом. Тебя привозят, увозят, вместе с дорогой работаешь по 12 часов в день. Спишь как убитый — всё болит, — признался порталу "Обозреватель" один из мигрантов.

Другая гражданка Украины рассказала, как в одном месте ей заплатили в три раза меньше обещанного, а в другом ей пришлось трудиться без выходных.

Также известны случаи, когда у мигрантов отбирали паспорта и избивали, заставляя работать.

По мнению экспертов, такая плачевная ситуация связана с низким уровнем зарплат в Незалежной. Кроме того, мигранты, вернувшись домой, "теряют интерес к постоянной работе и украинскому рынку труда". Потратив заработанные деньги, они вновь отправляются в Польшу.