В Канаде 35 школьников попали в больницу с отравлением угарным газом

Читайте также

В Канаде 35 школьников попали в больницу с отравлением угарным газом

38

Фото: © Flickr/Sara Star NS

В Монреале экстренно госпитализировали 35 учеников и ещё восемь сотрудников начальной школы, сообщил CTV. По данным телеканала, пострадавшие отравились угарным газом.

Ранее из здания учебного заведения эвакуировали около 300 человек. Как позже выяснилось, в школе вышла из строя система отопления.

Как ранее писал Лайф, в Оренбургской области после отравления газом в больницу доставили четырёх человек, в том числе троих несовершеннолетних.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×