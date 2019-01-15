В Канаде 35 школьников попали в больницу с отравлением угарным газом

В Монреале экстренно госпитализировали 35 учеников и ещё восемь сотрудников начальной школы, сообщил CTV. По данным телеканала, пострадавшие отравились угарным газом.

Ранее из здания учебного заведения эвакуировали около 300 человек. Как позже выяснилось, в школе вышла из строя система отопления.

Как ранее писал Лайф, в Оренбургской области после отравления газом в больницу доставили четырёх человек, в том числе троих несовершеннолетних.