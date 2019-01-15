Хлопок газа произошёл в частном жилом доме в Брянской области, есть пострадавшие

В частном жилом доме в селе Симонтовка Мглинского района Брянской области произошёл хлопок газа. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС РФ.
— Произошёл взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в щитовом доме (8х10), произошло частичное разрушение внешней панели и части внутренней перегородки, — указывается в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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