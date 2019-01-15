Захарова: США не справились с ролью мирового жандарма

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Захарова: США не справились с ролью мирового жандарма

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

США не справились с ролью мирового жандарма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Своими действиями Вашингтон показывает, что с ролью того самого международного жандарма или полицейского, с ролью мирового судьи эта страна не справилась, — сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Спикер также отметила, что Штаты "загоняют себя в угол по ряду международных вопросов". Таким образом, по словам Захаровой, планы стран Запада возложить на США роль мирового судьи "потерпели фиаско".

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