Захарова: США не справились с ролью мирового жандарма

США не справились с ролью мирового жандарма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Своими действиями Вашингтон показывает, что с ролью того самого международного жандарма или полицейского, с ролью мирового судьи эта страна не справилась, — сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

Спикер также отметила, что Штаты "загоняют себя в угол по ряду международных вопросов". Таким образом, по словам Захаровой, планы стран Запада возложить на США роль мирового судьи "потерпели фиаско".