В армии США оценили профессионализм российских военных

Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти оценила профессионализм российских военных.

— У нас есть возможность увидеть, как они работают в Балтийском, Средиземном и Чёрном море. По большому счёту, все эти взаимодействия были профессиональными, — рассказала Франкетти в интервью изданию Defence News.

Вице-адмирал также отметила, что за весь 2018 год было зафиксировано только одно "непрофессиональное взаимодействие" самолётов.