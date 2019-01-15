В армии США оценили профессионализм российских военных

Читайте также

В армии США оценили профессионализм российских военных

156

Фото: © Pixabay

Командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти оценила профессионализм российских военных.

— У нас есть возможность увидеть, как они работают в Балтийском, Средиземном и Чёрном море. По большому счёту, все эти взаимодействия были профессиональными, — рассказала Франкетти в интервью изданию Defence News.

Вице-адмирал также отметила, что за весь 2018 год было зафиксировано только одно "непрофессиональное взаимодействие" самолётов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×