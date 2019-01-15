Сменил гнев на милость. Трамп заявил о перспективах сотрудничества с Турцией

Вскоре после угроз "истощить" экономику ближневосточной страны глава Белого дома как ни в чём не бывало посулил Анкаре расширение контактов.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу экономического сотрудничества Вашингтона и Анкары. Он сообщил в "Твиттере" о беседе на эту тему с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Поговорили об экономических делах между США и Турцией — большой потенциал для существенного расширения! — написал Трамп.

Как ранее писал Лайф, глава Белого дома пригрозил Анкаре серьёзными проблемами в экономике, если Турция нападёт на курдов в Сирии.