Сменил гнев на милость. Трамп заявил о перспективах сотрудничества с Турцией

Читайте также

Сменил гнев на милость. Трамп заявил о перспективах сотрудничества с Турцией

17

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Вскоре после угроз "истощить" экономику ближневосточной страны глава Белого дома как ни в чём не бывало посулил Анкаре расширение контактов.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу экономического сотрудничества Вашингтона и Анкары. Он сообщил в "Твиттере" о беседе на эту тему с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Поговорили об экономических делах между США и Турцией — большой потенциал для существенного расширения! — написал Трамп.

Как ранее писал Лайф, глава Белого дома пригрозил Анкаре серьёзными проблемами в экономике, если Турция нападёт на курдов в Сирии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×