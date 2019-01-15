СМИ: Адвокат Вайнштейна больше не хочет представлять его интересы в суде

Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман планирует взять самоотвод. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свой источник.
По данным телеканала, Брафман больше не хочет представлять интересы Вайнштейна и готовит необходимые документы. Его решение должен одобрить суд.
Отмечается, что в последнее время между адвокатом и его клиентом возникли разногласия. Самоотвод Брафмана может сдвинуть сроки рассмотрения дела продюсера.
Напомним, скандал с участием Вайнштейна разразился осенью 2017 года, когда издание The New York Times выпустило большую статью, согласно которой продюсер на протяжении почти трёх десятилетий подвергал домогательствам своих сотрудниц.
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