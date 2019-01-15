"Наша любимая еда". Трамп за свой счёт угостил футболистов фастфудом

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"Наша любимая еда". Трамп за свой счёт угостил футболистов фастфудом

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Скриншот: © Youtube/Washington Post

Президент США Дональд Трамп за свой счёт угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers на торжественном приёме. Трансляцию из Белого дома вёл телеканал CNN.

— Замечательная американская еда. Интересно посмотреть, сколько останется к концу вечера… У нас здесь пицца, 300 гамбургеров, очень много картошки фри — вся наша любимая еда, — рассказал американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что из-за "шатдауна" многие сотрудники резиденции Трампа находятся в неоплачиваемом отпуске, поэтому президент лично заплатил за доставку бургеров и другого фастфуда.

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