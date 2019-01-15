Депутат британского парламента отложила роды ради голосования по Brexit

Женщина-парламентарий так переживает за будущее страны после выхода из ЕС, что вопреки советам врачей перенесла дату кесарева сечения.

Депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Тулип Сиддик отложила свои роды ради того, чтобы принять участие в голосовании по Brexit, пишет Evening Standard.

Сообщается, что врачи рекомендовали ей ложиться на операцию на 37-й неделе беременности и назначили кесарево сечение на 15 января. Однако депутат уговорила медиков отложить роды на два дня.

— Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей, — подчеркнула Сиддик.

Как пишет издание, такой шаг не был обязательным: по правилам, если в парламенте кто-то не может голосовать, то справедливости ради от участия в выборах отстраняют ещё одного депутата (из оппозиционной партии).

Однако женщина заявила, что не доверяет системе и решила прийти на голосование даже ценой такого риска.

Голосование по соглашению с ЕС о сотрудничестве после Brexit пройдёт 15 января. По прогнозам многих экспертов, сделку с Брюсселем не одобрят. Не исключают вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.