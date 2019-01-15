Депутат британского парламента отложила роды ради голосования по Brexit

Депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Тулип Сиддик отложила свои роды ради того, чтобы принять участие в голосовании по Brexit, пишет Evening Standard.
Сообщается, что врачи рекомендовали ей ложиться на операцию на 37-й неделе беременности и назначили кесарево сечение на 15 января. Однако депутат уговорила медиков отложить роды на два дня.
— Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей, — подчеркнула Сиддик.
Как пишет издание, такой шаг не был обязательным: по правилам, если в парламенте кто-то не может голосовать, то справедливости ради от участия в выборах отстраняют ещё одного депутата (из оппозиционной партии).
Однако женщина заявила, что не доверяет системе и решила прийти на голосование даже ценой такого риска.
Голосование по соглашению с ЕС о сотрудничестве после Brexit пройдёт 15 января. По прогнозам многих экспертов, сделку с Брюсселем не одобрят. Не исключают вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.
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