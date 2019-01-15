"Важно для будущего". Президент Сербии рассказал о сотрудничестве с Россией

Сотрудничество России и Сербии важно для будущего обеих стран. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

— Наше сотрудничество с Россией важно для будущего. В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина будет подписано 21 соглашение, — сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.

Сербский лидер также отметил, что Запад регулярно оказывает давление на его страну, предлагая отказаться от российского газа.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Сербию состоится в январе 2019 года.