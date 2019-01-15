Спасатели демонтировали опасные плиты и возобновили разбор завалов в Шахтах

В городе Шахты Ростовской области после взрыва бытового газа в многоэтажке спасателями демонтирована часть плит и возобновлена работа по разбору завалов.
— Часть плит демонтирована. Возобновили разбор завалов, — рассказал РИА "Новости" сотрудник единой диспетчерской службы города.
Ранее глава региона Василий Голубев сообщил, что альпинистами ГУ МЧС РФ по Ростовской области начат разбор четырёх опасных плит. Их неверный демонтаж мог привести к обрушению стены дома.
Напомним, 14 января в Шахтах произошёл взрыв газа в девятиэтажке. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что пострадавшим выплатят от 200 до 600 тысяч рублей. Также Лайф писал, что власти предложат горожанам выбрать жильё и сами оплатят расходы.
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