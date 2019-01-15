Демократы в США снова не дали ввести санкции против Сирии и её союзников

Законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" заблокировали уже в третий раз.

В Сенате США вновь не поддержали законопроект о введении санкций против Сирии и стран, которые помогают правительству этой арабской страны. Об этом сообщил телеканал C-SPAN.

В ходе голосования документ поддержало 50 сенаторов, а это на 10 меньше, чем нужно. Притом 43 законодателя выступили против законопроекта, в основном это представители Демократической партии.

Как ранее писал Лайф, точно так же инициатива провалилась на голосовании 9 января. Тогда демократы объявили, что не одобрят никаких идей, кроме тех, которые направлены на возобновление работы Правительства США.

Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" предусматривает санкции против Сирии и стран, сотрудничающих с президентом Башаром Асадом.

Ограничения касаются в том числе поставок запчастей для самолётов и торговли нефтепродуктами.