"Чермет". Депутат Рады оценил состояние кораблей, переданных Украине Западом

Парламентарий заявил, что у страны, по сути, нет ни собственного флота, ни судостроения.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сравнил с металлоломом военные корабли, которые передают Киеву западные страны. В интервью NewsOne парламентарий заявил, что в стране нет "нормального" флота.

— По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнёры передают, — ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране, — сказал Мосийчук.

Как ранее писал Лайф, в сентябре 2018 года Береговая охрана США передала Украине два списанных патрульных катера, построенных 40 лет назад. Ожидается, что летом 2019 года они поступят на вооружение Украины.