Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области увеличилось до двух. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

— Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, — приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошёл рано утром 14 января. Семерых жильцов удалось спасти из-под завалов. Региональные власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей, а пострадавшим — от 200 до 600 тысяч рублей.