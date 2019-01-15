И это не Москва. Назван лучший по качеству жизни город России

Нижний Новгород признан лучшим по качеству жизни российским городом. Об этом говорят результаты исследований специалистов сервиса Numbeo.

Отмечается, что в мировом рейтинге город на Волге занял 109-е место из 226. В список также попали Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е место), Екатеринбург (199-е место) и Новосибирск (206-е место).

В пятёрку лучших городов мира вошли столица Австралии Канберра, нидерландский Эйндховен, американский Роли, австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих.

Худшими городами для жизни были признаны столица Филиппин Манила, столица Китая Пекин, столица Бангладеша Дакка, нигерийский Лагос и столица Венесуэлы Каракас.

Рейтинг был составлен специалистами на основе восьми индексов: безопасность, здравоохранение, покупательская способность населения, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, стоимость жизни, транспортная загруженность, климат и уровень загрязнения окружающей среды.